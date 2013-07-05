На Житомирщині у річці Гуйва задихнулось майже 900 риб

Житомирській області у річці Гуйва від «задухи» загинуло риби більш як на 100 тис. грн - облуправління рибоохорони

Житомир. Біля Житомира у річці Гуйва від «задухи» загинуло риби більш як на 100 тисяч гривень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє Управлінням охорони, використання і відтворення водних біоресурсів та регулювання рибальства в Житомирській області (Державне агентство рибного госпогадрства) на своєму офіційному сайті.

Згідно з повідомленням, спеціалісти вказаного управління та Державної екологічної інспекції Житомирській області виявили загиблу рибу 1 липня в селі Іванків Житомирського району Житомирської області. Перед цим на гарячу лінію чимало скарг від жителів даного села.

За фактом загибелі риби спеціалісти Житомиррибоохорони склали акт обстеження річки Гуйва. За їх інформацією, завдана навколишньому природному середовищу шкода в наслідок загибелі риби становить 111,639 тис. грн.

По видах загинула така риба: плітка 645 штук, лящ 188 штук, щука 15 штук.

Однією з причин замору риби фахівці вважають "задуху". Спеціалісти також стверджують, що спостерігають зараз у річці Гуйва так звану евтрофікацію, коли водойма збагачується біогенними елементами, що може призвести до "цвітіння води".

Як повідомляв УНІАН, у Житомирі через "цвітіння води" за останні кілька днів погіршився стан води у місцях її водозабору.

Довідка УНІАН. Евтрофікація – збагачення водойм біогенними елементами, що супроводжується підвищенням продуктивності водойми. Може призводити до «цвітіння води», дефіциту кисню та, як наслідок, загибелі вищої рослинності, риб та інших тварин.