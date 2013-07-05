Завтра вдесяте відзначатиметься Міжнародний день Дніпра

Завтра Україна, Росія і Білорусь вже в десятий раз відзначатимуть Міжнародний день Дніпра.

Це міжнародне неофіційне свято екологічного спрямування проводиться щороку в першу суботу липня, починаючи з 2003 року, в містах, розташованих у басейні річки Дніпро. В Києві вже десять років поспіль це свято відзначається в першу неділю липня

Основна мета святкування - привернути увагу громадськості до нагальних проблем Дніпра, оскільки з часом екопроблеми ріки накопичуються і загострюються. Зокрема, поступово приходять в непридатність гідротехнічні споруди, а

інтенсивне використання вод Дніпра спричинює забруднення і заболочування.

Дніпро є однією із найбільших та найважливіших річок Європи, значення якої в становленні та розвитку української нації, суспільного виробництва і для природного середовища країни не можна переоцінити, адже водозбірний басейн Дніпра охоплює майже половину території України, а воду Дніпра п`є понад 70% населення держави, відзначається в релізі Держводагентства.

Як відзначається в прес-релізі Держводагентства, надмірне антропогенне навантаження, посилене наслідками Чорнобильської катастрофи, порушило природну рівновагу в басейні, різко знизило якість водно-ресурсного потенціалу та спричинило кризовий екологічний стан багатьох територій у басейні Дніпра. Довготривалий характер проблем, їх масштабність зумовили необхідність активних, якщо не радикальних, дій в їх розв`язанні як органами влади, так і галузями економіки, громадськістю, бізнесом, а також державами-сусідами - Російською Федерацією та Республікою Білорусь, і міжнародною спільнотою.

Зазвичай у рамках проведення святкування проводяться заходи з упорядкування територій водоохоронних зон і прибережних смуг у басейні Дніпра, благоустрою рекреаційних зон, ліквідації стихійних сміттєзвалищ, джерел забруднення та виконання інших природоохоронних заходів.

В Держводагентстві також нагадують, що ще у 2002 році під час Дніпровського форуму українських громадських організацій була висловлена пропозиція започаткувати офіційне відзначення Міжнародного Дня Дніпра у День Івана Купала, який з споконвіків святкують слов`янські народи країн басейну р. Дніпра. Однак, досі офіційна дата проведення Дня Дніпра на законодавчому рівні не встановлена. У різних країнах та містах цей день відзначається, як правило, у першу суботу липня.

В Держводагентстві також повідомляють, що у неділю, 7 липня 2013 року, у м. Києві на Оболонській набережній у рамках святкування Дня Дніпра відбудеться етно-екологічна інформаційна акція «До Дніпра з любов’ю».

Довідка УНІАН. Дніпро – третя по величині річка Європи. У басейні Дніпра проживає близько 33 млн людей, з яких 22 млн – в Україні. Україну можна назвати країною з обмеженими водними ресурсами, тому вода Дніпра інтенсивно використовується для промислових, сільськогосподарських і побутових потреб. Він є головним джерелом водопостачання великих промислових центрів півдня і південного сходу України. Каналами Дніпро-Донбас, Північно-Кримським та Каховським щорічно перекидається 2-3 км3 стоку за межі басейну. В цілому Дніпро забезпечує водою 2/3 території України, у тому числі близько 30 млн. чол., 50 великих міст і промислових центрів, близько 10 тис. підприємств, більше 2 тис. сільських і понад 1 тис. комунальних господарств, 50 великих зрошувальних систем і атомні електростанції.