Еко-акція "Чиста Країна" зібрала 3 кг відпрацьованих батарейок

Під час екологічної акції по збору відпрацьованих батарейок під назвою «Країна Мрій – чиста Країна», яка вперше відбулась в рамках фестивалю «Країна Мрій» на Співочому полі, було зібрано 3 кілограми батарейок, повідомили УНІАН в прес-службі проекту "Зелена Україна" Міністерства екології та природних ресурсів України, який виступив організатором акції.

На території фестивалю було розташовано дві точки з контейнерами, де можна було здати батарейки. Кожному відвідувачу вручали флаєр про шкідливий вплив батарейок на довкілля та про терміни розпаду різних видів відходів.

Всі зібрані батарейки передано для утилізації на спеціалізований завод по переробці відпрацьованих батарейок - ДП "Аргентум" у Львові (цей завод - єдине підприємство в країні, яке займається утилізацією такого виду відходів - ред.).

Спеціально виготовлені пластикові контейнери для збору батарейок та обслуговуючий персонал надала компанія «Хонда Україна». До речі, у всіх дилерських салонах Honda до 15 серпня також встановлені аналогічні контейнери.

Як наголошують екологи, одна батарейка забруднює 20 метрів квадратних землі або 400 літрів води, а також містить важкі метали та хімічні елементи, які потрапляють в організм людини і провокують різні хвороби, нерідко і онкологічні.