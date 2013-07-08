На Полтавщині представник інспекції із захисту прав споживачів вимагав хабар у власника магазину
18:04, 08 липня 2013Права споживачів
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Аж... 2 тис грн
У Полтавській області викрито у вимаганні хабара головного спеціаліста одного з відділів інспекції з питань захисту прав споживачів.
Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУБОЗ МВС України, зловмисник під час перевірки магазину виявив порушення, а «закрити очі» на нього погодився за 2 тис. грн. Інакше інспектор пригрозив накласти штрафні санкції та заборонити реалізацію товару.
Працівники УБОЗ затримали посадовця під час одержання хабара.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.
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