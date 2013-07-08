На Полтавщині представник інспекції із захисту прав споживачів вимагав хабар у власника магазину

У Полтавській області викрито у вимаганні хабара головного спеціаліста одного з відділів інспекції з питань захисту прав споживачів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУБОЗ МВС України, зловмисник під час перевірки магазину виявив порушення, а «закрити очі» на нього погодився за 2 тис. грн. Інакше інспектор пригрозив накласти штрафні санкції та заборонити реалізацію товару.

Працівники УБОЗ затримали посадовця під час одержання хабара.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.