В Україні створять інтерактивну карту об’єктів, що виробляють енергію з відновлюваних джерел

Протокол про співробітництво між Держенергоефективності та Проектом технічної допомоги в рамках Програми INOGATE «Технічний секретаріат INOGATE та Комплексна програма на підтримку енергетичних цілей Бакинської ініціативи та Східного партнерства» підписали минулого тижня. Про це Держенергоефективності повідомляє на своєму сайті.

Співробітництво передбачає створення комплексної електронної інтерактивної карти, де позначено розташування об’єктів, що виробляють електроенергію з відновлюваних джерел енергії (ВДЕ); технічну допомогу в створенні Інформаційного центру зі сталої енергетики на базі Водно-інформаційного центру (Музей води).

Крім того, передбачається обмін досвідом щодо вдосконалення нормативно-правової бази і державного стимулювання розвитку ВДЕ та вивчення досвіду країн-членів ЄС щодо моніторингу показників розвитку ВДЕ та альтернативних видів палива (АВП).

Довідка УНІАН. ІNOGATE є програмою енергетичного техннічного співробітництва між Європейським Союзом (ЄС) та країнами Східної Європи, Кавказу та Центральної Азії. Програма INOGATE представлена відповідними Міністерствами, відповідальними за енергетику, в 12 Країнах-партнерах: Вірменії, Азербайджані, Білорусі, Грузії, Казахстані, Киргизстані, Молдові, Таджикистані, Туреччині, Туркменістані, Україні та Узбекистані.

За реалізацію Програми INOGATE відповідає Європейська Комісія.

Програма має чотири цілі: конвергенція енергетичних ринків на основі принципів ЄС, підвищення енергетичної безпеки, підтримка сталого енергетичного розвитку та залучення інвестиций в проекти загального та регіонального інтересу.

Розпочата в 1996 році і розширена в 2004 році. До кінця 2006 р. Программа INOGATE фінансувалась в рамках Технічної Допомоги ЄС Співдружності Незалежних Держав, Програмою (TACIS). З 2007 р. INOGATE фінансується Європейським Інструментом Сусідства та Партнерства (ENPI).