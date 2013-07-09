На Херсонщині діяла міжрегіональна мережа заводів з виробництва фальсифікованого спирту

Херсон. У Херсонській області міліція припинила діяльність міжрегіональної мережі підпільних заводів з виробництва фальсифікованого спирту.

Як повідомили УНІАН у Секторі у зв`язках з громадськістю УМВС України в Херсонській області, злочинна група складалася з 6 осіб - уродженців різних областей України. Небезпечний для здоров`я фальсифікат виготовляли з відходів виробництва (перероблених дріжджів) на підпільних заводах Запорізької, Одеської та Київської областей. Збували в 5 регіонах України. На кожному заводі, які працювали цілодобово, спирт виготовляли технолог і кілька робітників, була навіть охорона.

Протягом двох місяців близько 70 співробітників Управління ДСБЕЗ працювали над викриттям злочинної діяльності групи. 8 мобільних груп, до складу яких входили співробітники УДСБЕЗ і оперативного управління ГУ Міндоходів, провели обшуки на підпільних заводах. На території спиртзаводу в м. Запоріжжя правоохоронці вилучили більш як 10 тис. літрів фальсифікованого спирту, близько 45 тонн сировини для виготовлення спирту і устаткування: цистерни, насоси, котли, спиртометри.

А на підпільному заводі в Київській області оперативники вилучили більш як 5 тис. літрів небезпечного для здоров`я спирту і близько 50 тонн сировини. Також було затримано вантажний автомобіль МАН, що перевозив сировину.

Херсонські оперативники встановили всі місця збуту фальсифікату і провели 9 обшуків у 5 регіонах України: Запорізькій, Одеській, Херсонській, Дніпропетровській і Полтавській областях. У покупців виявлено і вилучено більше 5 тис. літрів фальсифікованої продукції.

«Ми встановили, що спирт реалізовувався на малі заводи і приватні господарства. Але найстрашніше в цій ситуації — покупці навіть не здогадувалися, що продукція є неякісною і шкодить здоров`ю. Вміст сивушної олії в «продукті» був сильно завищений. Зловмисники навіть додавали в спирт селітру для підвищення градуса», - повідомив начальник УМВС Херсонської області генерал-майор міліції Валерій Литвин.

Зараз оперативники встановили майже всіх учасників злочинної групи, незабаром їм буде оголошено про підозру в здійсненні злочину.

Почато кримінальне провадження за ч.3 ст.204 Кримінального кодексу України (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів). Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від 5 до 10 років.

За словами Литвина, лише останнім часом у сфері боротьби з незаконним обігом і виробництвом підакцизних товарів виявлено 53 кримінальних правопорушення, 7 підпільних цехів з виготовлення небезпечної алкогольної продукції, 3 підпільних спиртзаводи, вилучено 62 тис. літрів неякісного спирту, 31 тис. пляшок з фальсифікованим алкоголем на суму більш як 3 млн. грн.