На Житомирщині жінка потрапила в реанімацію через укус змії

Житомир. На Житомирщині вчора жінка потрапила в реанімацію через укус змії.

Як повідомила УНІАН керівник прес-служби управління ДСНС у Житомирській області Ірина Романюк, 9 липня до реанімаційного відділення Олевської центральної районної лікарні з діагнозом укус змії медики госпіталізували 47-річну мешканку села Білокоровичі Олевського району Житомирської області.

Повідомлення рятувальникам надійшло від приймального відділення лікарні. Плазун напав на жінку, коли та збирала у лісі ягоди.

За словами медиків, жінка звернулась по допомогу лікарів запізно, адже по її прибуттю вона почала втрачати пульс.

Наразі потерпіла знаходиться у лікарні у стані середньої тяжкості.

Як повідомляв УНІАН, на Житомирщині останнім часом почастішали випадки, коли змії нападають на людей у лісі, особливо часто це трапляється у період збору ягід.