На Житомирщині жінка потрапила в реанімацію через укус змії
Запізно звернулась до лікарів
Житомир. На Житомирщині вчора жінка потрапила в реанімацію через укус змії.
Як повідомила УНІАН керівник прес-служби управління ДСНС у Житомирській області Ірина Романюк, 9 липня до реанімаційного відділення Олевської центральної районної лікарні з діагнозом укус змії медики госпіталізували 47-річну мешканку села Білокоровичі Олевського району Житомирської області.
Повідомлення рятувальникам надійшло від приймального відділення лікарні. Плазун напав на жінку, коли та збирала у лісі ягоди.
За словами медиків, жінка звернулась по допомогу лікарів запізно, адже по її прибуттю вона почала втрачати пульс.
Наразі потерпіла знаходиться у лікарні у стані середньої тяжкості.
Як повідомляв УНІАН, на Житомирщині останнім часом почастішали випадки, коли змії нападають на людей у лісі, особливо часто це трапляється у період збору ягід.