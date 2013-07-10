На Черкащині через отруєння госпіталізовано 15 студентів-практикантів з КНУ
В Канівському заповіднику
На Черкащині через отруєння госпіталізовано 15 студентів КНУ, які проходять практику в природоохоронному заповіднику
Сьогодні близько 08:30 до приймального відділення Канівської центральної районної лікарні зі скаргами на підвищення температури, нудоту звернулися десятеро студентів Київського національного університету ім. Тараса Шевченка.
Як повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій, усі студенти проходять виробничу практику в Канівському природоохоронному заповіднику.
Станом на 10:30 до інфекційного відділення Канівської центральної районної лікарні з діагнозом «гострий гастроентероколіт» госпіталізовано 15 осіб.
Причина захворювання наразі встановлюється. На даний час проводиться засідання комісії з питань ТЕБ та НС Канівської райдержадміністрації.