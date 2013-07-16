В парку "Великий Луг" вперше знайдено гніздування червонокнижного Косаря

На території національного природного парку «Великий Луг» (Запорізька область) 13 липня 2013 року, при проведенні планових обліків птахів, на островах Великі та Малі Кучугури, був знайдений на гніздуванні Косар Platalea leucorodia L, повідомляється на сайті Міністерства екології та природних ресурсів.

Цей вид рідкісний для регіону та занесений до Червоної книги України. Пара загніздилася на стовбурі сухої тополі в заплавному лісі, в гнізді одне пташеня. На території парку вид знайдений вперше і його гніздування в регіоні раніше не спостерігалося, зазначається в повідомленні.

Знахідка є надзвичайно цінною та свідчить про успішність діяльності національного природного парку «Великий луг», як природоохоронної та науково-дослідної установи.

Довідка УНІАН.Косар, колпиця — птах родини ібісових. Один з 6 видів роду; єдиний вид роду у фауні України. В Україні гніздовий перелітний птах.

Зовні - це великий білий птах ( трохи менший за білого лелеку) з довгою шиєю і ногами та характерним лопатеподібним дзьобом. Довжина тіла — 80—90 см, розмах крил — 115–140 см. Вага птахів — до 2 кг.

Гніздовий ареал охоплює південну частину Європи, Південну Азію, Північно-східну Африку.

В Україні гніздиться уздовж Чорноморського узбережжя; залітний у Кіровоградській, Дніпропетровській, Черкаській, Львівській та інших областях.

В Європі гніздиться 8,9–15 тис. пар. На території України гніздиться 200–250 пар. Основна частина популяції гніздиться в пониззях Дунаю, на Східному Сиваші, Лебединих островах.