У Миколаєві коричневу спиртовмісну рідину продавали як коньяк

Миколаїв. Співробітники оперативного управління Головного управління Міндоходів у Миколаївській області 24 липня при проведенні перевірки одного з магазинів виявили підпільний склад зі спиртним і тютюновими виробами.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління Міндоходів у Миколаївській області, житель м. Миколаєва, власник виявленої алкогольної та тютюнової продукції, не мав ніяких документів, які б указували на походження підакцизного товару. Не мав він також і ліцензій на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями й тютюновими виробами за вказаною адресою.

З незаконного обігу було вилучено 7 тис. 394 літри алкогольних напоїв, зокрема, спиртовмісна рідина коричневого кольору (у пластикових ємностях), яка пропонувалася жителям м. Миколаєва як коньячний виріб.

Окрім алкогольної продукції, фахівцями ГУ Міндоходів у Миколаївській області вилучено з незаконного обігу тютюнові вироби кількістю 4 тис. 179 пачок на суму 22 тис. 394 грн, які не мали марок акцизного податку України, що свідчить про їх контрабандне походження. А також 955 пачок на суму 9 тис. 32 грн, які реалізовувалися з порушенням чинного законодавства.