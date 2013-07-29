Україна буде координувати розвиток сфери туризму в ОЧЕС

13:11, 29 липня 2013
Права споживачів
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Дасть поштовх круїзному туризму

Україна отримала статус країни-координатора Робочої групи з туризму на період до 30 червня 2015 року. Таке рішення було прийнято під час 28-го засідання Ради міністрів закордонних справ країн-членів Організації Чорноморського Економічного Співробітництва (ОЧЕС), яке відбулося в Одесі, повідомляє прес-служба Державного агентства з туризму та курортів.

На думку віце-прем’єр-міністра України Олександра Вілкула, основними завданнями співпраці є, зокрема, створення регіонального міжнародного турпродукту, а також формування основних напрямків маркетингової стратегії у сфері туризму країн регіону.

«Одним з пріоритетів розвитку туризму в країнах Чорноморського регіону є розвиток круїзного туризму. Адже цей вид туризму є перспективним напрямком соціально-економічному розвитку приморських територій усіх держав ОЧЕС», - зазначив Олександр Вілкул.

Для належного формування і реалізації усіх необхідних завдань, Україна вже запропоновала країнам регіону розробити єдину стратегію розвитку круїзного туризму у Чорноморському регіоні на період до 2025 року.

Для реалізації ініціатив, Державним агентством України з туризму та курортів буде розроблено План дій Робочої групи на два роки, який буде обговорено восени 2013 року на засіданні Міністрів туризму країн-учасниць ОЧЕС, що відбудеться у Києві в рамках Другого Київського міжнародного туристичного форуму за участі Генерального секретаря Всесвітньої туристичної організації ЮНВТО Талеба Ріфаї.

Довідка УНІАН.Процес Чорноморського економічного співробітництва (ЧЕС) був започаткований 25 червня 1992 року з підписанням його країнами – учасницями Стамбульської декларації та Босфорської заяви. 5 червня 1998 року на Ялтинському саміті ЧЕС було укладено Статут Організації ЧЕС.

Члени ОЧЕС: Азербайджан, Албанія, Болгарія, Вірменія, Греція, Грузія, Молдова, Росія, Румунія, Сербія, Туреччина, Україна.

Спостерігачі та галузеві партнери ОЧЕС: Австрія, Білорусь, Великобританія, Єгипет, Йорданія, Ізраїль, Іран, Італія, Німеччина, Польща, Словаччина, США, Туніс, Угорщина, Франція, Хорватія, Чехія, Чорногорія, Європейська Комісія, Секретаріат Енергетичної Хартії, Комісія з захисту Чорного моря, Дунайська Комісія, Асоціація портів Чорного та Азовського морів, Асоціація суднобудівельників та судноремонтників Чорноморського регіону, Союз асоціацій міжнародних автомобільних перевізників регіону ЧЕС.

Міжнародні організації, з якими ОЧЕС розвиває відносини за відповідними угодами: Європейська Економічна Комісія ООН, Постійний секретаріат Міжурядової комісії ТРАСЄКА, Світова організація торгівлі, Секретаріат євразійської економічної спільноти ЄврАзЕС, Міжнародний союз автомобільного транспорту, Міжнародна федерація доріг.

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