На Тернопільщині фальсифікат спирту розливали у пляшки відомих брендів

Тернопіль. На Тернопільщині викрили цех із виробництва фальсифікованого спирту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні під час брифінгу начальник управління державної служби з економічною злочинністю обласного управління міліції Дмитро Любченко.

За його словами, цех понад 3 місяці діяв у Підволочиському районі і мав потужності виробництва 100 л спирту за добу.

Організувала виробництво родина, яка раніше працювала на спиртовому заводі і добре розумілася на технологічних процесах виробництва спирту.

Фальсифікований спирт не лише продавали, а й переробляли на горілку. Для цього збирали пляшки відомих брендів Nemiroff, «Хортиця», «Золоте поле», «Франківська».

«Потім цю фальсифіковану горілку вони продавали в сільських магазинах за ціною, яка була на 20% нижчою від інших горілчаних виробів», – зазначив Любченко.

У суботу, 27 липня, правоохоронці вилучили з цеху понад 300 л спирту, цистерни та бочки, в яких виготовляли спирт, а також понад тисячу порожніх пляшок, підроблені акцизні марки, мірники, ароматизатори, пристрої для закручування пляшок.

Вартість обладнання наразі встановлюється.

Щодо організаторів відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 199 Кримінального кодексу України (підроблення акцизних марок) та ст. 204 (виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв).