На Херсонщині триває будівництво сонячних електростанцій у Великопільському та Каховському районах, повідомляється на сайті Херсонської ОДА.

Так, у Високопільському районі завершено першу чергу будівництва сонячної електростанції. Як повідомив директор ТОВ «Атлас Енерджи» Олександр Савченко, наразі здійснено металеве огородження території станції, побудовано будинок трансформаторної підстанції з диспетчерським пунктом, змонтовано 4166 панелей потужністю 1 МВт, проведено прокладання кабельної продукції від трансформаторної підстанції до підстанції «Високопільська». На сьогодні освоєно інвестицій на суму 4 мільйони євро із запланованих 10. 1 відсоток (100 тисяч євро) від загальної суми інвестицій надійде до бюджету Високопільської селищної ради. Завершити будівництво сонячної електростанції планується 01 жовтня поточного року.

Голова Великопільської райдержадміністрації Віталій Кучерук зазначив, що будівництво вказанного об’єкту дозволить не тільки отримати додаткові енергогенеруючі потужності для потреб району, але й залучити значні інвестиції в місцеву економіку, створити нові робочі місця, розвивати інфраструктуру та реалізовувати важливі соціальні проекти.

У Каховському районі виконано будівельно-монтажні роботи першої черги сонячної електростанції потужністю в 1 МВт/ч. Зараз вирішується питання про прокладення електричного кабелю через Каховський магістральний канал та подання електроенергії від сонячної електростанції на насосну станцію № 5. Нагадаємо, що у 2013 році основним інвестиційним проектом в районі є будівництво сонячної електростанції потужністю 120 МВт підприємством ТОВ «Стар Південь Енерго». У минулому році йому було виділено земельні ділянки площею 1 552,814 га. Очікуваний обсяг іноземних інвестицій 215,1 млн євро.