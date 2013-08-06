ЗМІ: на АЕС у Фукусимі забруднені радіоактивними речовинами води пробили захисний бар'єр

На АЕС у Фукусимі забруднені радіоактивними речовинами води пробили захисний бар`єр.

Як повідомляє Euronews, про це заявило японське Управління з ядерного регулювання.

На думку агентства, об`єм вод, що просочуються в океан, може найближчим часом різко зрости.

«Ситуація вже вийшла за рамки того, з чим може справитися „ТEPCO“ (оператор АЕС - УНІАН). Якби було можливо вжити правильних заходів, вони б вже так і зробили, вірно? „ТEPCO“ не відмовляється робити те, що може. Вони і так роблять все можливе, але ідеальних рішень не існує», - заявив конструктор станції Масаші Гото.

Щодня для охолодження реакторів у 1-й і 3-й енергоблоки станції закачують 400 тонн грунтових вод. Вони-то і забруднюються радіоактивними елементами. Велику частину цієї води вдається відкачати назад у сховища, але значна частина проникає в підреакторні приміщення і через різні канали йде в океан.

Як повідомляв УНІАН, 5 серпня наглядові органи Японії з атомної енергетики заявили, що АЕС Фукусима-1 знову опинилася в аварійній ситуації у зв`язку з сильним накопиченням радіоактивних грунтових вод. Вони попередили, що якщо рішення не буде знайдено впродовж трьох тижнів, забруднена вода може почати потрапляти в Тихий океан.

Продовжується спорудження підземного бар`єру, який повинен стримувати грунтові води і не пропускати їх в резервуари пошкоджених реакторів. Проте, рівень грунтових вод навколо АЕС швидко піднімається.

Довідка УНІАН. В результаті могутнього землетрусу 11 березня 2011 року на північному сході Японії і 15-метрового цунамі на АЕС "Фукусима-1" вийшла з ладу система охолоджування реакторів і басейнів з відпрацьованим ядерним паливом. Це спричинило розплавлення палива в трьох реакторах. Події в перші години і дні після аварії вибухи водню порушили герметичність енергоблоків, внаслідок чого радіоактивні елементи потрапили в атмосферу і воду, потім стала з`являтися інформація про підвищений вміст радіації в різних продуктах.

У результаті інцидентів на АЕС бути виявлено кілька витоків радіації, що змусило владу евакуювати людей з 20-кілометрової зони навколо АЕС, ввести заборону на перебування людей у зоні відчуження, а також дати настійні рекомендації щодо евакуації жителів низки районів, розташованих у радіусі 30 і більше кілометрів від АЕС.

У червні 2011 року повідомлялось, що згідно зроблених проб, концентрація радіоактивного стронцію в морській воді в 240 разів перевищує допустимі параметри. Радіоактивний стронцій був також виявлений в грунтових водах поблизу першого і другого енергоблоків на території АЕС.

16 грудня 2011 року в Японії було офіційно оголошено про ліквідацію аварії на атомній електростанції "Фукусіма-Дайічи". Стабілізувати АЕС вдалося лише через 9 місяців після аварії. Евакуаційна зона навколо "Фукусіми" залишається забрудненою. Очікується, що в деякі міста жителі повернуться не раніше, ніж через 30 років.