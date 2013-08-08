Всеукраїнська екологічна ліга пропонує Уряду та РНБО спільно розібратися з екологічно небезпечними підприємствами

Всеукраїнська екологічна ліга (ВЕЛ) пропонує Уряду та Раді національної безпеки і оборони України спільно розглянути весь комплекс питань діяльності екологічно небезпечних підприємств в Україні з метою посилення державного контролю за

їхньою діяльністю та здійснення державного екологічного моніторингу. Необхідність активізації такої роботи спонукає аварія, що сталася на хімзаводі “Стирол”.

Про це йдеться у листі на ім’я урядовців, підписанному Головою ВЕЛ Тетяною Тимочко, текст якого переданий в УНІАН.

Зокрема, ВЕЛ вимагає від Кабміну створити урядову комісію для проведення перевірки діяльності концерну «Стирол» з метою усунення наслідків техногенної аварії на підприємстві та прилеглих територіях.

Всеукраїнська екологічна ліга вважає необхідним залучити до роботи урядової комісії та розгляду питань на засіданні РНБО України фахівців з екологічної безпеки, представників провідних наукових установ та громадських природоохоронних організацій.

Також екологи вимагають оприлюднити офіційну інформацію “про ситуацію на підприємстві, стан довкілля та ймовірні ризики для здоров’я людей, які проживають поблизу від підприємства”.

В листі Всеукраїнської екологічної ліги наголошується, що наразі в державі не вирішуються деякі питання екологічного захисту населення та довкілля від техногенних катастроф, їх запобіганню та ліквідації наслідків.

Так, всупереч Конвенції про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля (Оргуська конвенція), “громадськість не одержує достатньої інформації про вплив діяльності екологічно небезпечних підприємств на стан навколишнього природного середовища, зокрема водних ресурсів, атмосферного повітря, ґрунтів, зелених насаджень”.

Всеукраїнська екологічна ліга також наголошує, що в Україні не здійснюється належний державний контроль за діяльністю та технічним станом обладнання об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку, не працює система оповіщення про небезпечні ситуації, пов’язані з техногенними аваріями.

Аварія на "Стиролі "(фото - Держгірпромнагляд)

За інформацією ВЕЛ, ліквідація в системі Міністерства екології та природних ресурсів України обласних управлінь охорони навколишнього природного середовища та передачі їхніх повноважень обласним державним адміністраціям призвела до того, що функція ведення екологічного моніторингу була втрачена. Тому не діє система державного екологічного моніторингу на території екологічно небезпечних підприємств та прилеглих територіях житлової забудови та соціальної інфраструктури.

“Державна функція, визначена природоохоронним законодавством України – державний моніторинг довкілля, не виконується протягом 2012–2013 років. Бездіяльність Міністерства екології та природних ресурсів України у сфері контролю за діяльністю екологічно небезпечних підприємств призводить до масштабних негативних наслідків для природного середовища, загрожує здоров’ю і життю людей”, зазначається в листі.

Всеукраїнська екологічна ліга також наполягає на необхідності відновити практику ведення екологічного паспорту підприємств, установ та організацій, діяльність яких впливає або може вплинути на стан довкілля та загрожує життю і здоров’ю людей.

Як повідомляв УНІАН, на Горлівському хімічному заводі № 1 концерну «Стирол» 6 серпня під час планового капітального ремонту сталася аварія на аміакопровод. На трубопроводі виникла розгерметизація, яка спричинила викид рідкого аміаку. Шість співробітників цеху загинули, 24 - були госпіталізовані з опіками і отруєнням, ще один працівник перебуває на амбулаторному лікуванні. Станом на 21:00 того ж дня аварія була повністю ліквідована.

На місці працює спеціально створена урядова комісія. Крім того, Держгірпромнагляд створив комісію із спеціального розслідування нещасного випадку під головуванням заступника Голови Держгірпромнагляду України Степана Дунаса.

Концерн «Стирол» має намір виплатити по 1 млн. грн сім`ям співробітників, які загинули в результаті викиду аміаку.

Водночас, мешканці Горловки в день аварії розповідали ЗМІ, що впродовж більш як двох годин була відсутня офіційна інформація щодо ситуації та не було оповіщення людей про аварію та можливу небезпеку.

ДОВІДКОВО.Аміак – безбарвний газ із запахом нашатирного спирту. Суміш парів аміаку з повітрям є вибухонебезпечною. У разі витоку аміаку можливе отруєння, тому що аміак спричинює подразнення верхніх дихальних шляхів. Запах аміаку відчувається, коли концентрація газу досягає 37 мг/м.

Ураження невеликими концентраціями зумовлює незначне подразнення очей і слизової оболонки носа, чхання, слинотечу, легку нежить, головний біль, почервоніння обличчя, біль у грудях. Пари аміаку під час контакту зі шкірою спричинюють опіки різних ступенів. Симптомами високих концентрацій є різкий біль в очах і сльозотеча, відчуття задухи, сильні напади кашлю,

запаморочення, болі в шлунку. Надто високі концентрації можуть призвести до серйозних розладів здоров’я та загибелі людей.

Гранично допустима концентрація аміаку в повітрі робочої зони виробничого приміщення становить 20 мг/м. Гранично допустима концентрація аміаку в атмосферному повітрі населених пунктів є такою: середньодобова – 0,04 мг/м, максимальна разова – 0,2 мг/м. Токсичний набряк легенів розвивається у разі дії аміаку протягом години з концентрацією 1,5 г/м. Короткочасний вплив аміаку з концентрацією 3,5 г/м і більше швидко призводить до розвитку загальнотоксичних ефектів.

Концерн «Стирол» – один з найбільших вітчизняних виробників хімічної продукції, який випускає аміак, карбамід, аміачну селітру, полістирол різних марок, мінеральні кислоти і солі, органічні смоли. Підприємство є об’єктом, що становить підвищену екологічну небезпеку.