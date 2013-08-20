Вінницький бізнес майже на третину збільшив перерахування екологічного податку

З початку року до зведеного бюджету від Вінниччини надійшло 34 млн грн екологічного податку, що на 27,3% більше ніж торік. З них 16 мільйонів поповнили скарбниці місцевих бюджетів Вінниччини. Найвагоміша сума надійшла від ВАТ „Західенерго” – 83 відсотки всього екоподатку області, повідомляє інформаційно-комунікаційний відділ ГУ Міндоходів у Вінницькій області.

Екологічний податок є основним джерелом фінансування заходів, спрямованих на захист навколишнього середовища та раціональне використання природних ресурсів. Наразі на Вінниччині його платниками є майже півтори тисячі суб’єктів господарювання.

В релізі також зазначається, що з настанням осені коло осіб, які сплачуватимуть даний податок, значно розшириться, в зв’язку з набранням чинності норм Закону України „Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо сплати екологічного податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів та вдосконалення деяких податкових норм” від 04.07.2013р. № 422. Перелік платників екоподатку доповнять особи, які здійснюватимуть ввезення, виробництво та придбання транспортних засобів та кузовів до них, які в подальшому підлягатимуть утилізації. Зауважимо, із кола об’єктів оподаткування виключено, зокрема, придбані на території України автомобілі, що в установленому порядку були зареєстровані (перереєстровані) до 01.09.13р. або реалізовані після 01.09.13р. Крім того, не буде оподатковуватись транспорт для інвалідів, а також – спеціального призначення, придбаний за бюджетні кошти.

Щодо розміру податку, то він буде залежати від ставок та коефіцієнтів, які в свою чергу, прив’язані до виду транспортного засобу, його новизни та до об’єму двигуна або ж повної маси.

Щодо термінів сплати, то під час ввезення авто на територію України сплатити податок необхідно у день подання декларації на митниці. У разі придбання транспорту, вітчизняний виробник сплатить його в день продажу, якщо він не звільнений від оподаткування.