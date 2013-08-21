У Мексиці стався витік аміаку з газопроводу: четверо загинуло, близько 1,5 тис. евакуйовано

У Мексиці стався витік аміаку з газопроводу: четверо осіб загинуло, 15 постраждали, близько 1,5 тис. евакуйовано

Витік аміаку з аміакопроводу мексиканської нафтової компанії Pemex стався на півдні країни.

Четверо осіб загинуло, 15 постраждали, близько 1,5 тис. було евакуйовано, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на агентство Франс Прес.

НП трапилася в сільській місцевості поблизу населеного пункту Матіас-Ромеро в штаті Оахака. Витік стався через пошкодження газопроводу робітниками під час проведення робіт з розширення дороги. Витік вдалося зупинити.