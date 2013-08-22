В Богородчанському районі встановлять ще 2 сонячні станції

В Богородчанському районі на Прикарпатті планується встановити ще дві сонячні електростанції на додаток до ТзОВ «Сонячна електростанція "Богородчанська - 1", яка вже три місяці працює в селі Старі Богородчани.

Про це повідомляється на сайті Івано-Франківської ОДА.

«Результат (роботи СЕС "Богородчанська-1" - ред.) є позитивним. Літо було сонячним тож в принципі кількість виробленої електроенергії очікувана. На досягнутому ми не зупиняємось і плануємо, що в Богородчанському районі буде встановлено ще дві електростанції потужністю до 5 мегават», – розповів заступник генерального директора ТзОВ «Сонячна електростанція «Богородчанська-1» Ігор Боярчук.

За оперативними даними підприємством за три місяці вироблено 814,859 тис. кВт.год, а обсяг реалізації становить 4115,3 тис. грн.

За словами заступника директора департаменту промисловості та інфраструктури облдержадміністрації Вадима Козленка, перша збудована на Прикарпатті сонячна електростанція показала свою ефективність, тож залучення інвесторів для будівництва таких електростанцій буде тривати - вже у вересні в селі Радча Тисменицького району планується ввести в експлуатацію сонячну електростанцію потужністю 4 мегавата, будівництво якої вже на завершальній стадії.