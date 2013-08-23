Херсонщина зацікавлена біодизелем, але промислово виробляти не поспішає

Херсонщина входить до числа областей, зацікавлених у біодизельному паливі, однак налагоджувати його промислове виробництво не поспішає, повідомляється на сайті Херсонської ОДА.

Фахівці відділу з питань паливно-енергетичного комплексу Херсонської обласної державної адміністрації вказує на те, що біодизель хоча і має ряд своїх переваг, але вести мову про його повноцінне промислове виробництво поки що зарано.

«Паливо має гірші енергоємні характеристики через наявність кисню, що позначається на ефективності його використання, особливо в холодну погоду. Окрім того, його виробництво обмежується зростаючими потребами харчової промисловості», - зазначає заступник начальника відділу з питань паливно – енергетичного комплексу облдержадміністрації Андрій Балюк.

Але найголовніший аспект – екологічний. Використання біодизелю не дає гарантії скорочення викидів в атмосферу токсичних і парникових газів, зазначають в ОДА. До того ж, неприємною новиною для водіїв буде той факт, що біодизель є дорожчим, ніж звичайний бензин та при мінусових температурах у чистому вигляді він загущується.

Водночас, на теренах України прослідковується тенденція щодо використання біодизелю як альтернативного виду палива. Із цієї причини низка компаній у Вінницькій, Чернівецькій, Тернопільській областях займається випуском дослідних партій цього палива.

Довідково. Біодизель — екологічно чистий вид біопалива, а також паливна добавка, яке отримують із рослинної олії чи тваринного жиру і використовується для заміни нафтового дизельного палива. Біодизель є альтернативним автомобільним паливом.

Біодизель це рідина жовтого кольору (може бути різних відтінків). Майже не змішується з водою, має високу температуру кипіння та низьку пружність пари. Виготовлений з незабрудненої сировини біодизель є нетоксичним.

За прогнозами ФАО виробництво біодизелю у світі до 2017 року досягне 24 мільярдів літрів. Прогнозується, що більша частина обсягів продукції буде надходити з Індонезії й Малайзії, а головним одержувачем буде ЄС. Саме країни ЄС у 2017 році будуть споживати більше половини світового виробництва біодизеля.

Біля 80% біодизеля, що випускається Євросоюзом, добувається з ріпаку.

Зберігати біодизель понад три місяці не рекомендується, оскільки він розкладається.

В Україні з 2007 року введені в експлуатацію заводи з виробництва дизельного біопалива в смт. Сарата (Одеська область) та поблизу Херсону, потужністю 7,0 та 10,0 тис. тонн на рік. Планується будівництво подібних підприємств у Вінницькій, Полтавській, Дніпропетровській, Житомирській, Сумській, Хмельницькій та Івано-Франківській областях. У більшості проектів сировиною для виробництва біодизелю має стати насіння ріпаку.

Вже збудований та вийшов на мінімальну потужність (50 тон) завод у Запорізькій області. Планується відкріття Запорізького Біопаливного Заводу у Запоріжжі.

Україна має широку сировинну базу для виробництва цього виду палива. Для виробництва біодизеля в Україні найбільш раціонально використовувати насіння ріпаку, соняшнику та сої.

Попри стрімке зростання, протягом останніх років, обсягів вирощеного ріпаку (основної сировини для виробництва біодизелю в Україні), левова його частина експортується в країни Європи.