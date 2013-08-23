Прогноз погоди на День Незалежності

Український гідрометцентр повідомляє прогноз погоди на суботу, 24 серпня.

По Україні мінлива хмарність. Без істотних опадів, лише в Карпатах, східних, вдень і в північних областях, в Криму та Приазов`ї місцями невеликий короткочасний дощ, гроза.

Вітер північно-західний (в східній частині південно-східний), 5-10 м/с.

Температура в західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях вночі 10-15°, вдень 20-25°; в Карпатах вночі 5-10° тепла, вдень 9-14°; на решті території вночі 15-20°, на узбережжі морів 21-25°, вдень 24-29°, в східних областях в Криму та Приазов`ї до 33°.

На Київщині - мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 20-25°.

По Києву - мінлива хмарність. Без істотних опадів.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 13-15°, вдень 21-23°.

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23 серпня температура води становила в Чорному та Азовському морях 23-25°; в Дніпрі біля Києва 23°.