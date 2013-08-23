Мешканцям Львівщини з початку року видано 79 кредитів на проекти з енергозбереження

З початку цього року мешканцям Львівщини на впровадження енергозберігаючих заходів видано 79 кредитів на суму 1 млн 358,2 тис. грн., з обласного бюджету відшкодовано 1 млн 198,9 тис. грн.

Видача кредитів відбувається у рамках Програми енергозбереження для населення Львівщини на 2013-2016 роки. Відповідно до Програми громадянам відшкодовується 15% річних в національній валюті за кредитами, отриманими на заходи з енергозбереження, та 20% за кредитами, отриманими на заходи, що орієнтовані на використання альтернативних до газу джерел енергії.

Як інформують у департаменті економічного розвитку, інвестицій, торгівлі та промисловості Львівської облдержадміністрації, у 2013 році Програмою передбачено 1 млн 825 тис. грн. для відшкодування відсотків за надані фінансово-кредитними установами позики населенню на енергозберігаючі заходи.

Операторами Програми енергозбереження для населення Львівщини на 2013-2016 роки є банки: ВАТ АКБ «Львів», ВАТ «Ощадбанк», ПАБ «УКРІНБАНК», ПАТ «ОКСІ БАНК», ПАТ «Брокбізнесбанк» та кредитні спілки: «Анісія», «Вигода», «Самопоміч», «Довіра», «Єднання», «Бойківщина», «Шанс», «Гільдія вуглекопів», «Львівська».

Довідково. Упродовж 2006-2013 років (станом на 22 серпня 2013р.) Програмами стимулювання населення на здійснення енергоощадних заходів скористались 10 684 родин, які отримали кредити на загальну суму понад 87,5 млн грн. Сума відшкодування з обласного бюджету за наростаючим підсумком за 2006 – 2013 роки склала 10,8 млн грн.