У Дніпропетровську затримано 22-річну «вокзальну крадійку»

Київ. 3 квітня. УНІАН. У Дніпропетровську затримано 22-річну дівчину, яка крала речі на вокзалі з камер схову.

Про це УНІАН повідомили у СЗГ УМВС України на Придніпровській залізниці.

Як зазначається за затриманою протягом тижня велось спостереження, і виявилося, це та сама злодійка, яка впродовж декількох місяців тягла з камер схову речі пасажирів.

«У чоловіка, який звернувся до нас із заявою про крадіжку, з камери схову пропав ноутбук. Коли він прийшов забирати свої речі, то виявив, що дверцята відчинені і пропав кейс з комп'ютером. Інші речі були на місці. Опитавши очевидців, співробітники міліції склали портрет можливої злодійки і не прогадали: за прикметами, які описали працівники вокзалу, - яскравого кольору волосся, стрижка каре, зухвалий одяг», - повідомив начальник карного розшуку транспортної міліції на Прідніпровській залізніці Агафій ПОГОСЯН.

Як зазначили у прес-службі транспортної міліції на Придніпровської залізниці дівчині всього 22 роки, у неї є півторарічна дитина, але вона позбавлена материнських прав. Зокрема затримана займалася проституцією, в Дніпропетровськ приїжджала з Межівського району, а після «зміни» на Донецькому шосе підробляла злодійством.

Під час кожного приїзду дівчина залишала свої речі в камері схову, а забираючи їх стежила за приїжджими і запам'ятовувала коди від камер схову. Таким чином з вокзальних сейфів пропадали цінні речі - техніка, гроші, прикраси. На разі порушено кримінальну справу за ч.1 ст. 185 (Таємне викрадення чужого майна) КК України.