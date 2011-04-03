На Харківщині дядько рік тримав у рабстві власного племінника

Київ. 3 квітня. УНІАН. Працівники кримінальної міліції ГУМВС України в Харківській області звільнили десятирічного хлопчика, громадянина Азербайджану, який протягом року працював на свого дядька за їжу та дах.

Про це УНІАН повідомили ВЗГ ГУМВС України в Харківській області.

«Спочатку ніхто на маленького пастуха не звертав уваги. Однак згодом люди помітили, що хлопець до школи не ходить, з іншими дітьми не грається. Незабаром хтось з селян розповів про нього працівникам міліції», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається дядько, громадянин України, 1970 року народження, ховав племінника у себе в оселі, в якій за оперативними даними жив маленький пастух, працівники кримінальної міліції знайшли недоглянутого хлопця. В свої десять років він виглядав дуже щуплим і невисоким, з міліціонерами не розмовляв, оскільки знав тільки декілька російських слів. Правоохоронці встановили, що неповнолітній проживав у неналежних умовах: майже рік йому доводилось спати на підлозі в кімнаті, в якій, крім нього, ночувала вся родина, загалом 7 осіб. До того ж, інші члени родини, на відміну від племінника, спали на ліжках.

Щодня з 5-ї ранку до 8-ї години вечора він пас баранів. Окрім випасу тварин, він носив їм воду, годував, прибирав, також виконував інші господарські роботи. До школи хлопчик не ходив, його вихованням теж ніхто не займався. В той же час у родині виховується три неповнолітні доньки 1996, 1998 та 2002 років народження та трирічний син. Всі дівчата ходять до школи, за маленьким наглядає матір. Про племінника повідомили, що взяли його на перевиховання, тому що, удома не хотів працювати та навчатися. Зараз хлопчик знаходиться у обласному притулку для дітей «Гармонія».

Відносно 40-річного експлуататора ведеться слідство за ознаками складу злочину, передбаченого ст. 150 Кримінального кодексу України (експлуатація дітей), що передбачає позбавлення волі від 2-х до 5 років.