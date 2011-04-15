На Харківщині затримано переправників нелегалів
13:13, 15 квітня 2011Кримінал
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Іноземців передано в СБУ
Київ. 15 квітня. УНІАН. У Золочівському районі Харківської області працівники міліції затримали двох безробітних місцевих жителів, які займалися переправленням нелегалів.
Про це УНІАН повідомили у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС.
Зокрема, встановлено, що вони з території однієї з сусідніх держав поза митним контролем переправили через державний кордон України групу нелегальних мігрантів.
Іноземців передано до Управління Служби безпеки України в зазначеній області. Проводиться подальша перевірка.
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