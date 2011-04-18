У Львові скоєно збройний напад на АЗС

Львів. 18 квітня. УНІАН. Сьогодні, близько 6-ї години ранку, у Львові було скоєно збройний напад на автозаправну станцію, що на вулиці Городоцькій неподалік торгового центру «Метро».

Як повідомили УНІАН у відділі зв‘язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області, до приміщення АЗС увірвалося двоє чоловіків з масками на обличчях, один з яких здійснив постріл вгору з автоматичної зброї. Нападники зв‘язали оператора-касира і заправника АЗС, після чого заволоділи наявною виручкою в сумі 70 тис. грн.

Співробітниками карного розшуку обласного управління міліції було затримано одного з грабіжників, яким виявився 23-річний безробітний львів‘янин. В нього було вилучено автомат.

Правоохоронці розшукують спільника затриманого.



