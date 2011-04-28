На Київщині колишній спецназівець Грузії вбив партнера по бізнесу

Київ. 28 квітня. УНІАН. В місті Ірпені на Київщині, випадкові перехожі виявили тіло раніше судимого 59-річного місцевого мешканця з вогнепальним пораненням голови.

Як повідомили УНІАН у відділі зв‘язків з громадськістю ГУМВС України в Київській області, вжитим комплексом оперативно-розшукових заходів протягом доби було встановлено, що вбивство чоловіка скоїв 41-річний громадянин Грузії, колишній командир спецназу.

Заступник начальника слідчого відділу Ірпінського міськвідділу міліції Олександр Пиль розповів, що колишній грузинський спецназівець після виходу на пенсію переїхав жити до України. Затриманий зізнався у вбивстві, сказав, що загиблий був його партнером по бізнесу і заборгував чималу суму.

Коли після переговорів з’ясувалося, що боржник не збирається віддавати гроші, бізнесмен вистрелив йому в голову. Тіло партнера викинув з машини у поле на околиці міста.

Проти затриманого порушили кримінальну справу за ст. 115 Кримінального кодексу України (навмисне вбивство). Санкція статті передбачає від 7 до 15 років позбавлення волі.



