На Черкащині припинено діяльність трьох конвертаційних центрів

Черкаси. 28 квітня. УНІАН. У Черкаській області припинено діяльність трьох конвертаційних центрів.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі управління податкової міліції ДПА в Черкаській області, встановлено, що через ці 3 конвертаційних центри було проконвертовано близько 550 млн. грн.

На розрахункових рахунках підприємств, які входили до складу цих конвертаційних центрів, заблоковано 584,9 тис. грн.

Податківці виявили 51 факт порушення податкового законодавства службовими особами реально існуючих підприємств, які використовували в своїй діяльності фірми з ознаками фіктивності й транзитні підприємства. За цими фактами донараховано 9,8 млн. грн., порушено 3 кримінальних справи (ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах).