На Харківщині затримано росіянина, який перевозив велику партію валюти

Київ. 28 квітня. УНІАН. Під час відпрацювання спільних заходів, за орієнтуванням Управління Служби безпеки України в Харківській області, співробітниками УСБУ, митниками та прикордонниками було припинено спробу переміщення через державний кордон великої партії іноземної валюти: близько 3 млн. російських рублів, понад 34 тис. євро, понад 260 тис. доларів США.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної митної служби України, правоохоронцями поза митним контролем було зупинено автомобіль Toyota Camry під керуванням громадянина Російської Федерації. Чоловік навмисно обрав шлях поза пунктом пропуску «Гоптівка» у напрямку с.Токарівна (Україна) – с. Журавлівка (Росія), оскільки намагався незаконно перемістити через кордон іноземну валюту. У технічних порожнинах автомобіля було виявлено пакунки з грошима.

Митниками складено протокол про порушення митних правил за ст. 351 Митного кодексу України (переміщення поза митним контролем).

Валюту та автомобіль було вилучено співробітниками УСБУ в Харківській області, слідчим відділом УСБУ було порушено кримінальну справу.