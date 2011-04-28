У Херсонській області порушено справу проти ОЗУ браконьєрів

Херсон. 28 квітня. УНІАН. Прокуратура Херсонської області порушила кримінальну справу одразу за 3-ма статтями Кримінального кодексу проти організованого злочинного угруповання (ОЗУ) браконьєрів, які займалися незаконним виловом риби в промислових масштабах.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі прокуратури Херсонської області за матеріалами УБОЗу УМВС України в Херсонській області проти групи осіб порушено кримінальну справу за ч 1 ст. 249 Кримінального Кодексу України «Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом», ч 2 ст. 364 кодексу «Зловживання владою або службовим становищем» і ч 2 ст 366 «Службове підроблення».

За даними прокуратури області вказані особи займалися незаконним виловом водних живих ресурсів і завдали особливо великих збитків державі та рибним запасам Азовського моря в сумі понад 3 млн. грн..

Наразі триває розслідування.

Як повідомляв УНІАН працівники УБОЗу УМВС України в Херсонській області викрили організовану групу в складі 28 осіб, які займалися незаконним виловом водних живих ресурсів в Азовському морі. Попередньо встановлено, що до складу організованої групи входило і керівництво одного з рибних господарств та науково-дослідницького інституту. Спецоперація стала підсумком тривалої оперативної роботи.

Співробітники УБОЗ затримали 2 сейнери Генічеського рибного господарства, оснащені механізованими драгами, виходили в море під видом проведення науково-дослідницьких робіт для інституту. Згідно вилученої у капітанів сейнерів співробітниками УБОЗ документації (квитанції про прийом риби), в журналах обліку виловленої риби, які ведуть науковці інституту було вказано 3 т, однак дійсний об’єм вилову становив понад 234 т.