Прокуратура стягнула за спожитий газ понад 36 млн. грн.

Київ. 4 травня. УНІАН. За позовами прокуратури з підприємств стягнуто понад 36 млн. грн. боргів за спожитий газ.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків із ЗМІ Генеральної прокуратури України, за дорученням відомства органами прокуратури проводяться перевірки газопостачальних компаній, підприємств теплокомуненерго та житлово-комунального господарства з питань додержання законодавства при розрахунках за спожитий природний газ.

Перевірки проводяться, враховуючи ситуацію з розрахунками за спожитий природний газ: за даними НАК «Нафтогаз України» борг за спожитий газ на 20.04.2011 становить 24,6 млрд. грн.

За результатами перевірок упродовж поточного року прокурорами вже порушено 15 кримінальних справ, винесено 12 протестів, внесено 1006 приписів та подань, за наслідками розгляду яких до відповідальності притягнуто 179 посадових осіб, у тому числі 20 посадовців органів контролю, відшкодовано 390,3 млн. грн.

З метою захисту інтересів держави прокурори заявили 166 позовів про стягнення заборгованості за спожитий природний газ на загальну суму 178,5 млн. грн.

За задоволеними позовами на користь НАК «Нафтогаз України», її дочірніх підприємств, інших газопостачальних організацій стягнуто 36,1 млн. грн.

За позовом заступника прокурора Чернігівської області судом на користь ДК «Газ України» НАК «Нафтогаз України» стягнуто з ВАТ «Облтеплокомуненерго» заборгованість за спожитий природний газ у сумі 27 млн. грн.

Також рішенням господарського суду Тернопільської області від 28.03.2011 задоволено позов Тернопільського транспортного прокурора про стягнення з ТОВ «Бережанський склозавод» заборгованості за поставлений природний газ у сумі 643 тис. грн.