Суд засудив екс-мера Немирова майже до 3 років в'язниці

Вінниця. 4 травня. УНІАН. Староміський районний суд Вінниці засудив екс-мера Немирова Вінницької області Віктора Качура до 2 років і 10 місяців ув'язнення й позбавив його права протягом 2 років обіймати адміністративні посади за службову недбалість під час проведення ремонтних робіт у дитячих садках.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків ЗГ УМВС України у Вінницькій області.

Нагадаємо, 24 червня 2010 року працівники управління боротьби з економічною злочинністю УМВС України у Вінницькій області тодішнього мера міста Немирова Віктора Качура було затримано в будівлі міськради під час отримання 1,85 млн. грн. хабара за вирішення питання про передачу земельної ділянки площею 1,5 га в оренду з подальшою приватизацією.

У той же день прокуратура Вінницької області порушила стосовно посадовця кримінальну справу за ч.3 ст. 368 «Одержання хабара» Кримінального кодексу України, а Ленінський районний суд Вінниці обрав йому запобіжний захід - утримання під вартою. Проте 20 серпня той же суд звільнив мера на підписку про невиїзд. Після цього чиновник зник. 21 серпня його було оголошено у всеукраїнський, а з 27 серпня - в міжнародний розшук. 20 вересня минулого року співробітники СБУ затримали Віктора Качура в Київської області.

27 квітня Староміський суд визнав Віктора Качура винним у тому, що у 2008-2009 роках під час проведення ремонту в комунальних дитячих садках, він підписував акти виконаних робіт до їх завершення, а також допустив порушення процедури вибору підрядника ремонтних робіт.

Як розповів заступник начальника УДСБЕЗ УМВС України у Вінницькій області Костянтин Малишев, Віктор Качур, будучи службовою особою та розпорядником бюджетних коштів Немирівської міської ради, неналежно виконуючи свої службові обов’язки, неодноразово підписував акти виконаних робіт щодо виконання поточних ремонтів у дитячих садках м. Немирова, у яких безпідставно було завищено об’єми виконаних підрядних робіт. У зв’язку з цим з державного міського бюджету зайво були сплачені кошти в сумі 269 тисяч гривень.

27 квітня Віктора Качура визнано винним за ч.1 ст.367, ч.2 ст.367 «Службова недбалість» Кримінального кодексу України та покарано на 2 роки 10 місяців позбавлення волі, з позбавленням права обіймати посади пов’язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обов’язками строком на 2 роки зі сплатою штрафу у розмірі 150 неоподаткованих податком мінімумів доходів громадян.

Справу, порушену стосовно Віктора Качура, за ч.3 ст.368 (отримання хабара в особливо великих розмірах посадовою особою) Староміський районний суд направив на додаткове розслідування.