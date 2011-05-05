Дніпродзержинськ. 5 травня. УНІАН. Вчора, 4 травня, в Дніпродзержинську 9-річний школяр “замінував” гімназію №39.

Як повідомили УНІАН у центрі громадських зв’язків ГУ МВС у Дніпропетровській області, малолітнього зловмисника було виявлено під час проведення оперативно-розшукових заходів після анонімного телефонного дзвінка до чергової частини Дніпродзержинського міського управління внутрішніх справ.

З гімназії було евакуйовано 312 учнів та 55 осіб персоналу.

Під час огляду приміщень і прилеглої території працівниками вибухово-технічної служби вибухово-небезпечних предметів та речовин виявлено не було.

Учбовий процес припинявся в період з 13.50 до 15.40.

Школяр пояснив, що здійснив дзвінок про замінування, тому що не хотів навчатися.