У Києві інспектори патрульної служби підробляли рапорти

Київ. 6 травня. УНІАН. 5 травня Генеральна прокуратура України порушила кримінальну справу проти інспекторів патрульної служби Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві за фактом зловживання службовим становищем та службового підроблення за ознаками складу злочинів, передбачених ч.3 ст.364, ч.1 ст.366 КК України. Про це УНІАН повідомили у відділі зв'язків із ЗМІ Генеральної прокуратури України.

Встановлено, що 18 листопада 2010 року вказані правоохоронці склали завідомо неправдиві рапорти, внесли до них завідомо неправдиві відомості про нібито вчинення громадянином у столиці дрібного хуліганства. Крім того, один із інспекторів підробив від імені іншого громадянина пояснення про те, що останній був свідком цієї події.

На підставі підроблених документів особу, яка насправді правопорушення не скоювала, притягнуто до адміністративної відповідальності за ст.173 КУпАП та піддано адміністративному арешту терміном на 5 діб, чим суттєво порушено гарантоване Конституцією України право людини на свободу та особисту недоторканність.