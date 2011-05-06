26-річний чоловік зґвалтував та вбив неповнолітню

Дніпропетровськ. 6 травня. УНІАН. У місті Новосковську Дніпропетровсьокї області затримано 26-річного безробітного місцевого жителя, який в ніч на 3 травня зґвалтував, а потім задушив 14-річну дівчину.

Про це УНІАН повідомили у Центрі громадських зв’язків ГУ МВС у Дніпропетровській області.

Слідчим відділом Новомосковського міського відділу міліції порушено кримінальну справу за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).