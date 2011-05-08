На Волині 42-річний чоловік зарубав свою матір

Луцьк. 8 травня. УНІАН. На Волині син зарубав рідну матір. 42-річний чоловік перебував на обліку у психоневрологічному диспансері.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв`язків з громадськістю УМВС України у Волинській області.

За словами начальника Володимир-Волинського МВ УМВС України у Волинській області Олександра НИКИТЮКА, про трагедію правоохоронцям повідомили сусіди потерпілої. Вони помітили, що жінка тривалий час не з’являється на подвір’ї, не хазяйнує по господарству. Коли міліціонери прибули на місце злочину, то виявили у хліві труп літньої жінки із численними рубаними ранами голови.

Наразі зловмисника затримано. Свої дії він пояснити не може.

За даним фактом порушено кримінальну справу.

Ведеться слідство.