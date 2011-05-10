За вбивство таксиста неповнолітніх засуджено до 14 років в'язниці

Чернігів. 10 травня. УНІАН. За вбивство таксиста двох неповнолітніх засуджено до 14 років позбавлення волі.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків із громадськістю УМВС України у Чернігівській області, Деснянський районний суд Чернігова виніс вирок у кримінальній справі по обвинуваченню двох неповнолітніх мешканців Чернігівської області за ч. 2 ст. 115, ч. 4. т.. 187 та ч. 3 ст. 289 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).

Встановлено, що 16 жовтня 2010 року на автодорозі поблизу села Лопатин Чернігівського району громадяни Т. та Б, 1994 та 1993 р. н., скоїли розбійний напад на водія таксі із застосуванням мисливської рушниці, в ході якого таксиста вбили. Один з хлопців із заднього сидіння вистрілив водію в голову з рушниці, яка перед цим була замотану в куртці. Підлітки витягли тіло водія та намагалися завести автомобіль, але безрезультатно. Потім повернулися додому, по дорозі викинувши закривавлені речі і рушницю, яку один з хлопців викрав у співмешканця своєї матері.

Одразу міліцією версія про можливу причетність неповнолітніх до злочину розглядалася, але була другорядною, оскільки, зважаючи на жорстокість вбивства, оперативники шукали досвідчених бандитів. Одного зі зловмисників встановив місцевий дільничний інспектор міліції, іншого затримали співробітники карного розшуку Чернігівського райвідділу міліції.

Обидва хлопці навчалися в аграрному ліцеї. Два роки тому вони вже були умовно засуджені за крадіжку з магазину в селі, де навчалися. Протягом випробувального терміну знову скоїли правопорушення, тому у грудні 2010 року їх мали відправити у колонію.

Один з підлітків – мешканець Ніжина, сирота, виховувався в інтернатах, інший потрапив до інтернату у 13 років (його матір позбавили батьківських прав через антисоціальний спосіб життя).

Враховуючи вік підсудних, їх соціальний статус, попередню судимість і обставини скоєння злочину суд призначив їм покарання у вигляді 14 років позбавлення волі.