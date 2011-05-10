У Запорізькій області в ДТП загинув депутат райради

Запоріжжя. 10 травня. УНІАН. У Запорізькій області внаслідок ДТП загинув депутат райради, ще троє людей – пасажири автомобіля, що потрапив у аварію, - госпіталізовані. Як повідомили УНІАН у Головному управлінні МНС у Запорізькій області, аварія сталася напередодні ввечері в м. Токмак Запорізької області.

«9 травня о 18.24 у м. Токмак на вул. 14 вересня водій автомобіля ”СААВ-900 СД” Лалабеков Е.А. 1981 р.н. - депутат Токмацької райради з`їхав у кювет, врізався в дерево й загинув на місці ДТП: молоді люди 1984 р.н., 1987 р.н. і 1989 р.н. госпіталізовані до Токмацької центральної районної лікарні», - повідомили в управлінні.

Додамо, що за інформацією ЦВК, Лалабеков був обраний депутатом райради по одномандатному мажоритарному виборчому округу №8 від партії Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина».