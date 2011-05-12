На Тернопільщині начальниця управління юстиції збила підлітка

Тернопіль. 12 травня. УНІАН. На Тернопільщині суд виніс вирок відносно начальниці управління юстиції, яка збила неповнолітнього.

Як повідомив кореспонденту УНІАН прокурор Шумського району Тернопільської області Віталій СІДОРОВ, ДТП сталося 7 липня 2010 року.

Начальник районного управління юстиції, повертаючи ліворуч, не попустила мопед, який рухався по зустрічній смузі. 15-річний житель райцентру після зіткнення перелетів через автомобіль чиновниці та впав аж на тротуар. У результаті ДТП неповнолітній отримав відкритий перелом лівого стегна, що, згідно з висновком експерта, належить до тяжкого тілесного ушкодження, яке становило небезпеку для життя в момент спричинення.

«Впродовж судового слідства начальник управління юстиції вела себе зухвало, звинувачувала в автопригоді підлітка. Чиновниця так і не сплатила жодної копійки на лікування важко травмованої дитини», – зауважив В.СІДОРОВ.

Разом з тим, за його даним, експерти на підставі свідчень свідків встановили, що жінка мала уступити дорогу скутеру.

Кременецький районний суд визнав начальницю райвідділу юстиції винною у скоєні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого або важкі тілесні ушкодження), та призначив покарання у вигляді 3-х років позбавлення волі без позбавлення права керувати транспортними засобами.

Однак, суд звільнив її від призначеного покарання з випробуванням строком на 1 рік.

Також суд частково задовольнив цивільний позов потерпілої сторони, зобов’язавши засуджену сплатити 5 тис. грн. моральної шкоди, а в частині матеріальної – залишив без розгляду у зв’язку з тим, що не подано доказів її спричинення.

Після цього державний обвинувач подав апеляцію, вважаючи, що покарання, призначене начальнику Шумського районного управління юстиції, занадто м’яке. У апеляції йшлося про позбавлення волі винуватиці на 5 років.

Втім, повідомив В.СІДОРОВ, колегія суддів апеляційного суду Тернопільської області залишила вирок без змін.

«Незважаючи на вчинений злочин, державний службовець і надалі працює на займаній посаді», – констатував районний прокурор.