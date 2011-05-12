На Черкащині сім’я отруїлася вживаючи продукти харчування

Черкаси. 12 травня. УНІАН. У місті Городище, що на Черкащині, сім’я – двоє дорослих і дитина – отруїлася невідомою отрутою, вживаючи продукти харчування.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі управління МНС у Черкаській області, дорослих, 34-річну жінку і 27-річного чоловіка врятувати не вдалося, унаслідок отруєння обоє померли.

13-річний хлопчик у тяжкому стані був терміново доставлений до Київської клініки охорони здоров`я матері і дитини, де за його життя борються лікарі-токсикологи.