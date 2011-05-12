Порушено справу за зловживання чиновниками Херсонської ОДА
16:09, 12 травня 2011Кримінал
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Незаконно видали гроші із спецфонду
Херсон. 12 травня. УНІАН. Прокуратура Херсонської області порушила кримінальну справу за фактом зловживання службовим становищем співробітниками Головного управління агропромислового розвитку Херсонської облдержадміністрації.
Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Херсонської області, відомство встановило, що чиновники незаконно видали суб`єктам господарювання 6,5 млн. грн. зі спеціального фонду державного бюджету як компенсацію по догляду за молодими садами і виноградниками.
Справу порушено за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України – «Зловживання владою або службовим становищем».
Ведеться досудове слідство.
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