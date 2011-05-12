Порушено справу за зловживання чиновниками Херсонської ОДА

Херсон. 12 травня. УНІАН. Прокуратура Херсонської області порушила кримінальну справу за фактом зловживання службовим становищем співробітниками Головного управління агропромислового розвитку Херсонської облдержадміністрації.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Херсонської області, відомство встановило, що чиновники незаконно видали суб`єктам господарювання 6,5 млн. грн. зі спеціального фонду державного бюджету як компенсацію по догляду за молодими садами і виноградниками.

Справу порушено за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України – «Зловживання владою або службовим становищем».

Ведеться досудове слідство.