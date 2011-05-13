Будівельна компанія «заробила» на дорозі Київ-Чоп 5 млн. грн.

Рівне. 13 травня. УНІАН. У Рівненській області будівельна компанія через фіктивні фірми провела бюджетні кошти на понад 5 млн. грн. Про це УНІАн повідомили у прес-службі ДПА в Рівненській області.

Фірма отримала субпідряд на впорядкування прилеглої території дороги Київ-Чоп на ділянках Дубенського та Радивилівського районів. Будівельники повинні були облаштувати під'їзди до будинків та з'їзди з траси, бордюри, зупинки для автотранспорту, пішохідні доріжки, зливні лотки тощо.

Роботу виконали, згідно актів прийому здачі робіт, за всіма вимогами і стандартами. Проте, за результатами документальної перевірки податківці виявили, що компанія приховала майже 2,5 млн. грн. податків. Загалом через фіктивні фірми компанія перевела понад 5 млн. грн.

Проти директора та головного бухгалтера будівельної компанії порушено кримінальну справу за ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.