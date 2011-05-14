У райвідділі міліції від передозування наркотиків помер затриманий

Херсон. 14 травня. УНІАН. У Дніпровському районному відділі міліції Херсона помер 42-річний затриманий.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі УМВС України в Херсонській області.

Згідно з повідомленням, 13 травня затриманого доставили в міліцію за підозрою в збуті наркотиків. Під час дачі свідчень затриманому стало зле й співробітники міліції викликали «швидку». Проте чоловік помер під час надання йому медичної допомоги. Попередня причина смерті – отруєння наркотичною речовиною.

Також повідомляється, що перевірку за даним фактом проводить прокуратура Херсона. Співробітники прокуратури не виявили порушень у діях співробітників міліції.

Попередньо встановлено, що померлий довгий час вживав наркотики й був залежним від них.

Також він був раніше судимий за крадіжки й торгівлю наркотиками.

