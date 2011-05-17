Два підпільних горілчаних цехи виявили податківці на Черкащині

Черкаси. 17 травня. УНІАН. Два підпільних цехи з незаконного виготовлення та реалізації лікеро-горілчаних виробів виявили співробітники податкової міліції Черкаської області.

Як повідомили УНІАН у прес-службі управління податкової міліції ДПА в Черкаській області, підпільний цех у Черкасах був розташований в одному із гаражних автокооперативів, де 46-річний місцевий житель, змішуючи спирт із водою, виготовляв горілку під всім відомою назвою «Пшенична».

Готову водно-спиртову суміш розливав у півлітрові скляні пляшки та обклеював їх фальсифікованими марками акцизного податку. В подальшому збував саморобну продукцію через торгову мережу області за ціною 14 грн. за пляшку.

Податківці виявили в гаражі та вилучили 2 тис. 900 літрів спирту, понад 300 пляшок “горілки” на 94 тис. грн. Крім того, вилучено обладнання для кустарного виготовлення горілки та 14 тис. 700 марок акцизного податку з ознаками фальсифікації.

Лабораторні дослідження вилученої водно-спиртової суміші встановили, що вона не відповідає жодним вимогам, які пред’являються до горілчаних виробів, та становить загрозу для життя і здоров’я людей. Наразі відносно чоловіка порушено дві кримінальні справи.

Крім того, підпільний цех у місті Кам’янка Черкаської області виявлено у домоволодінні 31-річного місцевого жителя. Він займався незаконною реалізацією спирту всім бажаючим за доступною ціною – 30 грн. за 1 літр. В результаті обшуку в домоволодінні громадянина виявлено та вилучено 1 тис. 370 літрів спирту на 110 тис. грн.

Згідно з висновком експертів, вилучена рідина є водно-спиртовим розчином невідомого походження та становить загрозу для життя і здоров’я людей при її внутрішньому вживанні. Проти цього чоловіка також порушено кримінальну справу.