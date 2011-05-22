У Бердичеві вимагають хабарі за бронювання місць на кладовищі

Житомир. 22 травня. УНІАН. На Житомирщині директора комунального підприємства затримали на хабарі, який він вимагав за бронювання місця на кладовищі.

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, за матеріалами УДСБЕЗ УМВС України в Житомирській області прокуратурою Бердичівського району порушено кримінальну справу за ознаками злочину передбаченого ч.2 ст.368 КК України (одержання хабара) відносно директора комунального підприємства “Комбінат комунальних підприємств” міста Бердичева та майстра ритуального цеху цього ж підприємства.

Вони вимагали та отримали 3 тис. грн. хабара від місцевого жителя за виділення та бронювання на міському кладовищі місця поряд з похованими родичами.