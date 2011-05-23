У Херсоні через ураження струмом загинула 10-річна дівчинка

Херсон. 23 травня. УНІАН. У Херсоні через ураження струмом від обірваного вітром електродроту загинула 10-річна дівчинка.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі Управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій в Херсонській області.

Трагедія сталася вчора, 22 травня, о 17.55. Під час дощу та вітру на розі вул. Щорса та Польовій стався обрив повітряної лінії електропередач, до якої торкнулася дівчинка.

Внаслідок ураження електрострумом вона загинула.

