Міліція вжила необхідні дії 9 травня у Львові – ГПУ

Київ. 23 травня. УНІАН. Прокуратура не веде слідчих дій щодо політичних партій у справі про події 9 травня у Львові.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив заступник генерального прокурора Віктор ВОЙЦИШЕН, представляючи результати робочої групи, яка розслідувала події 9 травня у Львові.

В.ВОЙЦИШЕН зауважив, що головними чинниками, які призвели до протистояння у Львові, стала, на думку робочої групи, низка рішень органів місцевого самоврядування щодо заборони святкувати 9 травня.

При цьому заступник генпрокурора підкреслив, що 9 травня є державним святом, і його святкування передбачено українським законодавством. Він нагадав, що з цього приводу прокуратура вносила протест, він був відхилений, після чого прокуратура звернулася до суду. Поки, за словами В.ВОЙЦИШЕНА, рішення з цього приводу ще не ухвалено.

Він також нагадав про рішення Львівського окружного адміністративного суду щодо заборони проводити будь-які масові акції. При цьому він звернув увагу, що міліція була змушена звернутися до суду, оскільки в умовах, що склалися у Львові, порядок забезпечити було дуже важко. Також він звернув увагу, що рішення суду стосувалося лише тих дев’яти суб’єктів, які подали заявку на проведення акцій 9 травня. Тому решта людей, у тому числі й ті, що прийшли покласти квіти до пам’ятників, не підпадали під рішення суду.

Також він розповів, що 9 травня виконавчою службою не було складено жодного протоколу щодо порушення рішення суду, який забороняв проводити акції. Відтак, за словами В.ВОЙЦИШЕНА, порушувати кримінальні справи проти політичних сил не було підстав.

Водночас, зауважив заступник генпрокурора, кримінальні справи були порушені за порушення громадського порядку, хуліганські дії тощо. При цьому ще одна кримінальна справа була порушена проти осіб, які запрошувались до органів правопорядку для дачі свідчень, а вони влаштували опір міліції, після чого були заарештовані за рішенням суду.

Також на сьогоднішній день заарештовано одного учасника подій 9 травня. В.ВОЙЦИШЕН не уточнив, про кого йдеться, але пізніше, відповідаючи на інше запитання, розповів, що колишній співробітник міліції, який вистрелив з пневматичної зброї, на сьогоднішній день не заарештований, хоча проти нього також порушено кримінальну справу.

Відповідаючи на запитання, чи дана правова оцінка діям міліції, В.ВОЙЦИШЕН зауважив, що на думку робочої групи, міліція вжила всіх необхідних дій, щоб не допустити порушень. Також він зауважив, що «Беркут» застосував спецзасоби лише після того, як на нього почав рухатись натовп. І тому прокуратура не бачить у цьому порушення закону.

Як повідомляв УНІАН, 9 травня після офіційних заходів біля Пагорба Слави і Марсового поля у Львові відбулися зіткнення між представниками патріотичних сил і особами, які святкували День перемоги, - представниками партій КПУ, «Родина», «Русское единство» і ветеранами.

За фактами порушень громадського порядку під час заходів 9 травня у Львові порушено п’ять кримінальних справ.

10 травня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив генеральному прокурору створити робочу групу для вивчення подій, що мали місце 9 травня у Львові під час святкування Дня перемоги.