Комунальників судитимуть за завищені тарифи

Житомир. 30 травня. УНІАН. В Овруцькому районі Житомирської області працівники управління Державної служби по боротьбі з організованою злочинністю УМВС у ході перевірки виявили незаконне отримання державних коштів Управлінням житлово-комунального господарства.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України у Житомирській області.

«За попередніми даними, службові особи підприємства свідомо завищили собівартість послуг із надання теплової енергії, водопостачання та водовідведення у тарифах за рахунок адміністративних витрат. Зокрема, замість належних 5% фактичної собівартості, включили до обрахунків 10%. Різниця у гривнях перевищує кілька сотень тисяч», - зазначається у повідомленні.

Завищені розрахунки було направлено до обласної територіальної комісії з погашення заборгованості підприємств паливно-енергетичного комплексу областіі, як результат, у подальшому житлово-комунальним підприємством було незаконно отримано з держбюджету субвенції для погашення заборгованості у різниці по тарифах на суму понад 300 тисяч гривень.

Наразі прокуратура порушила кримінальну справу за ч.1 ст.222 «шахрайство з фінансовими ресурсами» та ч.1 ст.366 «службове підроблення» Кримінального кодексу України.

Розслідування триває.