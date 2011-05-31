Мати покинула немовля на вулиці, а сама пішла в сауну

Донецьк. 31 травня. УНІАН. У Горлівці Донецької області новонароджена дівчинка знаходилася на вулиці, поки її мати розважалася у сауні. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Горлівського МУ ГУМВС України в Донецькій області.

За словами начальника кримінальної міліції у справах дітей вищезгаданого райвідділу Олени Нагорних, близько третьої ночі до правоохоронців звернувся чоловік, який повідомив, що він в центрі Горлівки, біля будівлі лазні, знайшов маленьку дитину. Дівчинку привезли до міліції, а вже звідти її забрала карета швидкої допомоги, щоб помістити в соматичне відділення територіального медоб’єднання «Сім'я і здоров'я».

Матір дівчинки довго розшукувати правоохоронцям не довелося. Як виявилось, жінка залишила малятка на вулиці вночі без нагляду, а сама в цей час розважалася в сауні.

Наразі вирішується доля дитини. Швидше за все, за словами Олени Нагорних, мати буде позбавлена батьківських прав.

У цієї жінки вже є 5-річний син, проте вона позбавлена права його виховувати. Хлопчик зростає в іншій родині, оточений турботою і увагою гідних батьків.