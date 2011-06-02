У Сумській області знайшли повішеним суддю

Суми. 2 червня. УНІАН. У Сумській області повісився суддя Шосткінського міськрайонного суду.

Як повідомила кореспонденту УНІАН керівник відділу зі зв`язків з громадськістю Управління МВС у Сумській області Ельвіра БІГАНОВА, 1 червня о 20.10 до чергової частини Шосткінського міського відділу міліції надійшло повідомлення від місцевого жителя про те, що під залізничним мостом виявлено труп людини. На місце виїхала слідчо-оперативна група, яка виявила тіло, повішене через трубу теплотраси.

Пізніше була встановлена особа загиблого. Ним виявився суддя Шосткінського міськрайонного суду. Як виявилось, суддя перебував у відпустці. За словами його дружини, останнім часом він перебував у депресивному стані, пов`язаному зі станом власного здоров`я.

На місце трагедії виїхав один із заступників начальника УМВС України в Сумській області, там же продовжує роботу слідчо-оперативна група.