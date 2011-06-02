Співробітник відділу Держреєстру торгував базами даних виборців

Кіровоград. 2 червня. УНІАН. У Кіровоградській області засуджено співробітника одного з відділів ведення Державного реєстру виборців, який під час виборів до місцевих рад у 2010 році скопіював на магнітний носій електронні бази даних з метою подальшого збуту.

Як повідомляє прес-група Управління СБУ у Кіровоградській області, 20 лютого цього року порушника затримали під час спроби реалізувати інформацію.

Ухвалою Знам’янського міськрайонного суду зловмисника визнано винним у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 362 (несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах, комп`ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї) Кримінального кодексу України.

Засудженому призначено покарання у вигляді одного року позбавлення волі з позбавленням права займати керівні посади в державних органах строком на два роки з випробувальним терміном на рік.